Turhal Belediyesinde 2 yılda 16 milyonluk tasarruf - Son Dakika

Turhal Belediyesinde 2 yılda 16 milyonluk tasarruf

22.03.2021 15:52
Turhal Belediyesinde 2 yılda 16 milyonluk tasarruf, System.String[]

Turhal Belediye Başkanı İlker Bekler, ciddi tasarruf tedbirleriyle iki yıllık süreç içerisinde yaklaşık 16 milyon TL'yi belediye kasasına kazandırdıklarını söyledi.

Turhal Belediye Başkanı İlker Bekler, ciddi tasarruf tedbirleriyle iki yıllık süreç içerisinde yaklaşık 16 milyon TL'yi belediye kasasına kazandırdıklarını söyledi.

Turhal Belediye Başkanı İlker Bekler, yaklaşık iki yıllık süreçte belediye olarak yaptıkları tasarruf tedbirlerine dikkat çekti. Turhal Belediyesi'nin bundan sonra kendi ihtiyacını kendi karşılayan ve üzerindeki borç yükünü de tamamen hafifletmiş bir belediye olarak hizmet vereceğinin altını çizen Başkan Bekler, göreve geldikleri günden itibaren uyguladıkları tedbirleri ile belediyenin üzerindeki mali yükleri kaldırdıklarını söyledi. Kiralık araç dönemini sonlandırdıklarını belirten Başkan Bekler, "İlk olarak Turhal Belediyesinin üzerinde maddi bir yük olan temizlik araçlarımızı feshettik. İller Bankasından kullandığımız yatırım bedelleri ile temizlik araçlarımızı kendimiz aldık, ihalemizi artık kendimiz yapıyoruz. Aylık 400 bin TL'lik tasarruf sağladık. Kendi araçlarımızı alma sürecimizdeki boşlukta, İl Genel Meclis Başkanımız ve İl Belediye Başkanımızın bizlere vermiş olduğu araçlarla Turhal'da temizliği yaptık ve yüzümüzün akıyla bu işi başardık. Yıllara sahip biriken maddi hasarlı kısımdan böylece kurtulduk" dedi.

2 yılda 16 milyonluk tasarruf

Başkan Bekler, belediyenin maddi yük altına girdiği elektrik borcuyla ilgili de çalışma yaptıklarına vurgu yaparak, "Tokat Belediyesi tarafından Hes Enerji Santrali projesine yaklaşık 2 MW'lik enerji sağlayacak ve Turhal Belediyesi'nin elektrik giderinin tamamını karşılayacak projemizi hazırladık. Dosyamız şuanda İller Bankasında ve yapımı için gün sayıyoruz. Bu süreçte bir yandan yatırım yaparken bir yandan da ciddi tasarruf tedbirlerimizle belediyemizin mali gücünü ortaya çıkardık. İki yıllık süreç içerisinde yaklaşık 16 Milyon TL'yi belediyemizin kasasına kazandırdık. Turhal Belediyesi asfalt ve altyapıyla alakalı kendi taş kırma tesisini ve parke fabrikasını kurdu. Parke fabrikamızın da ihalesini yaptık ve yaklaşık 1 ay içerisinde o fabrikamızda faaliyetine başlamış olacak" diye konuştu.

Kentsel dönüşümle alakalı projelerini hazırlayarak ilgili mercilere teslim ettiklerini belirten Başkan Bekler, "Turhal içerisinde yaklaşık 3 kilometrelik alanda yer alan Yeşilırmak'la alakalı Tokat Merkez ve Amasya'ya vari bir proje hazırlayarak rekreasyon ihalemiz için dosyamızı teslim ettik. Şuanda ihalemiz için hazırlıklar yapılıyor. Turhal'ın çehresinin ekonomik, turizm ve rekreasyon anlamında tamamen değiştirecek bir proje olacak. Millet Bahçemizle alakalı ilgili projelerimizi de hazırladık ve Çevre Şehircilik Bakanlığımıza teslim ettik. Özelleştirme İdaresinden tahsis edilmesi işlemlerine başlanılacak ve millet bahçemizi Turhal'ımıza en kısa sürede kazandıracağız" ifadelerini kullandı. - TOKAT

Turhal Belediyesinde 2 yılda 16 milyonluk tasarruf

Turhal Belediyesi, İlker Bekler, Türk Lirası, Turhal, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Turhal Belediyesinde 2 yılda 16 milyonluk tasarruf - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR

Son Dakika

Deniz kaplumbağası yiyen 19 kişi hayatını kaybetti Fenerbahçe'den İstanbul Sözleşmesi açıklaması: Yürürlükten kaldırılmasının sonuçlarından endişe duyuyoruz Tır şoförü, aracının içinde ölü olarak bulundu Mehmet Ali Erbil'den yıllar sonra gelen "Baton salam" itirafı: Şimdi yapsam Taksim'de asarlar Kayınpederinin vurduğu damat, kanlar içerisinde sığındığı benzinlikte can verdi Dünya şokta! İki savaş uçağı kalkıştan 36 dakika sonra havada çarpışarak okyanusa düştü Kapalı olan sinema salonuna gizlice sızıp cinsel ilişkiye giren gençler kameraya yakalandı Oyuncu İbrahim Çelikkol, başrol olduğu Doğduğun Ev Kaderindir'den ayrılıyor
Selahattin Demirtaş'a, Cumhurbaşkanı'na hakaret suçundan 4 yıl 8 aya kadar hapis istemi Selahattin Demirtaş'a, Cumhurbaşkanı'na hakaret suçundan 4 yıl 8 aya kadar hapis istemi         
16:48
Temizlikçi kılığına giren firari kaçmak üzereyken yakayı ele verdi Temizlikçi kılığına giren firari kaçmak üzereyken yakayı ele verdi         
16:27
Kanal D ekranında yayınlanan Hekimoğlu dizisi final yapıyor Kanal D ekranında yayınlanan Hekimoğlu dizisi final yapıyor         
16:21
İYİ Parti, Meclis Bankası Başkanlığı için tek maddelik kanun teklifi verecek: 5 yıllık atansınlar, öncesinde görevden alınamasınlar İYİ Parti, Meclis Bankası Başkanlığı için tek maddelik kanun teklifi verecek: 5 yıllık atansınlar, öncesinde görevden alınamasınlar         
16:09
Babacan'dan çarpıcı iddia: Ağbal, kayıp 130 milyar doları sorduğu için mi görevden alındı? Babacan'dan çarpıcı iddia: Ağbal, kayıp 130 milyar doları sorduğu için mi görevden alındı?         
15:56
Haftalık vaka sayısında zirvede! Samsun'daki tablonun bir nedeni daha ortaya çıktı Haftalık vaka sayısında zirvede! Samsun'daki tablonun bir nedeni daha ortaya çıktı         
15:45
Juventus, Cristiano Ronaldo'yu takımda tutmaya karar verdi Juventus, Cristiano Ronaldo'yu takımda tutmaya karar verdi         
15:37
Yerde buldukları cismin patlaması sonucu 2 genç hayatını kaybetti Yerde buldukları cismin patlaması sonucu 2 genç hayatını kaybetti         
15:19
İşçinin feci ölümü! Vinç kolunun halatı kopunca, tonlarca ağırlığın altında kaldı İşçinin feci ölümü! Vinç kolunun halatı kopunca, tonlarca ağırlığın altında kaldı         
15:00
Ceren Hindistan'dan gündem yaratacak açıklama: Eşimi müstehcen film izlerken yakaladım, beni hamileyken kemerle dövdü Ceren Hindistan'dan gündem yaratacak açıklama: Eşimi müstehcen film izlerken yakaladım, beni hamileyken kemerle dövdü         
14:44
Kuyumcular uyardı: Çeyrek yıl sonunda 900 TL'yi görebilir Kuyumcular uyardı: Çeyrek yıl sonunda 900 TL'yi görebilir         
14:41
Vefat eden oyuncu Ayla Karaca, son yolculuğuna uğurlandı Vefat eden oyuncu Ayla Karaca, son yolculuğuna uğurlandı         
14:24
Kendisiyle evlenmek isteyen polis memuruna tek bir şart koştu: Beni devletten isteyin Kendisiyle evlenmek isteyen polis memuruna tek bir şart koştu: Beni devletten isteyin         
14:15
Altın ve dolardaki yükselişin ardından bir kötü haber daha! Türkiye'nin risk primi son 5 ayın en yüksek seviyesine çıktı Altın ve dolardaki yükselişin ardından bir kötü haber daha! Türkiye'nin risk primi son 5 ayın en yüksek seviyesine çıktı         
14:04
Dolardaki artış sonrası Ayasofya İmamı Boynukalın'dan dikkat çeken çıkış: Faizcilerle mücadele İslam'ın emridir Dolardaki artış sonrası Ayasofya İmamı Boynukalın'dan dikkat çeken çıkış: Faizcilerle mücadele İslam'ın emridir         
11:42
Otomobilini çamaşır suyuyla yıkayan adam, fenalaşıp yaşamını yitirdi Otomobilini çamaşır suyuyla yıkayan adam, fenalaşıp yaşamını yitirdi         
11:41
Cesur sahne televizyonda dahi verilmedi! Barış ve Dicle'nin öpüşme sahnesi Menajerimi Ara'ya damga vurdu Cesur sahne televizyonda dahi verilmedi! Barış ve Dicle'nin öpüşme sahnesi Menajerimi Ara'ya damga vurdu         
09:45
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.03.2021 16:59:24. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Turhal Belediyesinde 2 yılda 16 milyonluk tasarruf - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei