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Turhal Belediyesinde internet sitesi üzerinden ödeme sistemi başladı - Son Dakika

Turhal Belediyesinde internet sitesi üzerinden ödeme sistemi başladı

04.02.2022 10:21
Turhal Belediyesinde internet sitesi üzerinden ödeme sistemi başladı

Turhal Belediyesi, vatandaşların emlak, reklam, konut vergisi gibi ödemelerini kolaylıkla yapabilmeleri için internet sitesi üzerinden ödeme sistemini hayata geçirdi.

Turhal Belediyesi, vatandaşların emlak, reklam, konut vergisi gibi ödemelerini kolaylıkla yapabilmeleri için internet sitesi üzerinden ödeme sistemini hayata geçirdi.

Turhal Belediye Başkanı İlker Bekler, yaptığı açıklamada, vatandaşların hayatını kolaylaştırmak için yürüttükleri çalışmalardan birini daha hayata geçirmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

Vatandaşların belediyeye gelerek vezneler aracılığıyla yaptıkları ödemeleri sanal ortama geçirerek sanal vezne mantığıyla hem vakitten tasarruf etmelerini hem de ödeme işlemlerini kolaylaştırmayı hedeflediklerine işaret eden Bekler, "Güvenli ödeme sistemiyle ödeme esnasında oluşabilecek sorunlara karşı da önlem alındı. 'www.turhal.bel.tr' adresinde e-belediye sekmesi menüsünde bulunan e-belediye uygulaması içerisinde hızlı ödeme menüsünden emlak, reklam, ilan, konut vergisi gibi birçok ödeme işlemi gerçekleştirilebiliyor. Sistem üzerinden ödeme işlemi gerçekleştirilirken oluşabilecek her türlü sıkıntıya karşı güvenli ödeme sistemi ile tüm önlemlerimizi aldık." ifadelerini kullandı.

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İlker Bekler, konut, Emlak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Turhal Belediyesinde internet sitesi üzerinden ödeme sistemi başladı - Son Dakika


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