Turhal Belediyesinden Soğuk Havalarda Sıcacık İkram

Turhal Belediyesi soğuk kış günlerinde belirlenen noktalarda her gün ikram çeşmesi ile vatandaşlara çorba ikram ediyor.

Halka hizmet Hakka hizmet düsturuyla çalışmalarımıza devam ediyoruz diyen Başkan Bekler: "Şehrimize hizmet noktasında önemli çalışmalar yürütüyoruz. Fiziki ve kültürel çalışmalarımızın yanı sıra Sosyal Belediyecilik kapsamında da hemşehrilerimize hizmet ediyoruz. Turhal'ımıza ve vatandaşlarımıza daha iyi nasıl hizmet edebiliriz noktasında çaba harcıyoruz. İkram Çeşmesi de bu hizmetlerimizden birisi. Paylaşmak bizim kültürümüzün bir parçasıdır. Belediye olarak özel günlerde paylaşmanın hazzını yaşayarak birlik ve beraberliğimizi pekiştiriyoruz. Bu anlamda vatandaşlarımızın da desteğini görüyoruz. Bize destek olan tüm hemşehrilerimize teşekkür ediyor, onların destekleriyle daha birçok hizmeti Turhal'ımıza kazandıracağımızı belirtmek istiyorum" dedi.



Turhal Belediyesinin bu sosyal çalışmasından oldukça memnuniyet duyduğunu ifade eden pazarcı esnafı, " Belediye Başkanımız Yılmaz Bekler bu kapalı modern pazarı bizlerin hizmetine sunarak bu soğuk kış günlerinde bizleri zaten ihya etti. Onun üzerine Belediyeden görevli arkadaşlarda tarafından ikram çeşmesiyle kış mevsiminde her çarşamba çorba, yaz mevsiminde ise her çarşamba soğuk içecekler ikram ediliyor. Bu sosyal çalışmadan oldukça çok memnunuz. Bizleri düşünen bir başkana sahip olmaktan çok mutluyuz" dediler. - TOKAT

