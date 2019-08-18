Son Dakika Haberleri: Turhal'da 3 kişinin yaralandığı kavganın ardından ilçede gerginlik yaşandı
Son Dakika Güncel Haber

Turhal'da 3 kişinin yaralandığı kavganın ardından ilçede gerginlik yaşandı

53 dakika önce

Turhal'da 3 kişinin yaralandığı kavganın ardından ilçede gerginlik yaşandıTokat'ın Turhal ilçesinde iki grup arasında çıkan kavgada 3 kişi yaralandı.

Turhal'da 3 kişinin yaralandığı kavganın ardından ilçede gerginlik yaşandı
Tokat'ın Turhal ilçesinde iki grup arasında çıkan kavgada 3 kişi yaralandı. Olayın ardından yaralananların yakınları taşkınlık yapınca ilçeye takviye polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Tokat Emniyet Müdürü Göksel Topaloğlu'nun görüşmesinin ardından öfkeli kalabalık dağılırken, ilçede alınan güvenlik önlemleri sürdürülüyor.
Olay, akşam saatlerinde ilçe merkezindeki Hamam Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre henüz kimlikleri açıklanmayan iki grup arasında alacak verecek meselesi yüzünden tartışma çıktı. Çıkan tartışma kısa sürede sopa ve bıçakların kullanıldığı kavgaya dönüştü. Çok sayıda kişinin karıştığı kavgada 3 kişi yaralandı. Yaralılar ihbar üzerine olay yerine gelen ambulanslarla Turhal Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Olayın duymasının ardından tarafların yakınlarının akın etmesi üzerine polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemleri aldı. Tarafların bazı işyerleri ve araçlara zarar vermeye başlaması üzerine çevik kuvvet, özel harekat polisleri ve jandarma ekipleri de takviye olarak bölgeye sevk edildi. Olay yerine gelen Tokat Emniyet Müdürü Göksel Topaloğlu taraflarla görüşerek grupların dağılmasını sağladı. Yeni bir olay yaşanmaması için ilçede geniş çaplı güvenlik önlemleri alındı.
Jandarma, Turhal, Polis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.08.2019 10:54 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Cani koca, eski eşini kızının gözü önünde boğazından bıçaklayarak öldürdü
Tokat'ta iki grup arasında çıkan kavga ilçeyi savaş alanına çevirdi Tarkan'dan Kaz Dağları'ndaki ağaçların kesilmesine şarkılı tepki! İzmir alev alev yanıyor! Yangın köye sıçradı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.8.2019 23:47:54. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Turhal'da 3 kişinin yaralandığı kavganın ardından ilçede gerginlik yaşandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]