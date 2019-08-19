Son Dakika Haberleri: Turhal'da 3 kişinin yaralandığı olayda 25 gözaltı
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Turhal'da 3 kişinin yaralandığı olayda 25 gözaltı

1 saat önce

TOKAT'ın Turhal ilçesinde, 2 grup arasında para anlaşmazlığı yüzünden çıkan, 1'i ağır, 3 kişinin yaralanmasıyla sonuçlanan kavgayla ilgili 25 şüpheli gözaltına alındı.

Turhal'da 3 kişinin yaralandığı olayda 25 gözaltı, System.String[]
TOKAT'ın Turhal ilçesinde, 2 grup arasında para anlaşmazlığı yüzünden çıkan, 1'i ağır, 3 kişinin yaralanmasıyla sonuçlanan kavgayla ilgili 25 şüpheli gözaltına alındı.
Olay, dün akşam ilçe merkezindeki Hamam Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, ilçede yaşayan Muşlular ile Kızkayası köylüleri arasında, para anlaşmazlığı yüzünden tartışma çıktı. Ancak tartışma kısa sürede büyüyerek, sopa ve bıçakların kullanıldığı kavgaya dönüştü.
Çok sayıda kişinin karıştığı kavgada 3 kişi çeşitli yerlerinden yaralandı. Yaralılar ihbar üzerine olay yerine gelen ambulanslarla Turhal Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedavi altına alındı. Yaralılardan birinin hayati tehlikeyi atlatamadığı bildirildi.
Olayın duyulması üzerine tarafların yakınları mahalleye akın etti. Kalabalık, bazı işyerleri ile araçlara zarar verdi. Bunun üzerine bölgeye çevik kuvvet, özel harekat polisleri ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Polis geniş güvenlik önlemleri alırken, Tokat Emniyet Müdürü Göksel Topaloğlu da olay yerine gelerek, taraflarla görüştü ve kalabalığın dağılmasını sağladı.
Olayla ilgili geniş çaplı araştırma başlatan polis, 25 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelilerin emniyetteki sorguları sürerken, yeni bir olay yaşanmaması için polisin aldığı güvenlik önlemlerinin bir süre devam edeceği öğrenildi.


Turhal, Tokat, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.08.2019 12:03 Kaynak: DHA
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