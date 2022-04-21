Turhal'da ek sanayi sitesi sitesinin inşaatı devam ediyor - Son Dakika

Tokat'ın Turhal ilçesinde temeli atılan ek sanayi sitesi sitesinin inşaatı sürüyor.

Turhal sanayi esnafının yeni iş yeri bulma sorununa çözüm olması amacıyla hayata geçirilen projede ilk etapta 10 ay içinde 28 dükkanın tamamlanıp sahiplerine teslim edilmesi planlanıyor.

İnşaat alanını ziyaret eden Turhal Belediye Başkanı İlker Bekler, "Şu anda ek sanayi projemizin hızla geliştiği bölgedeyiz. 28 dükkanımızın yapımı hızla devam ediyor. İnşallah arka tarafta da bunu takiben 40 dükkanlık projemize başlayacağız. Turhal'ımıza, değerli esnaflarımıza hayırlı olsun." dedi.