Turhal'da halk otobüsünde yangın - Son Dakika
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Turhal'da halk otobüsünde yangın

16 dakika önce

Tokat'ın Zile ilçesinden Turhal'a yolcu taşıyan halk otobüsünde çıkan yangın hasara neden oldu.

Tokat'ın Zile ilçesinden Turhal'a yolcu taşıyan halk otobüsünde çıkan yangın hasara neden oldu.

Zile Belediyesine ait 60 ZT 244 plakalı halk otobüsünün şoförü Murat Cenker, Turhal ilçe girişinde motor kısmından duman çıktığını fark etti.

Cumhuriyet Caddesi Şelale kavşağı üzerinde aracı durdurarak yolcuları tahliye eden Cenker, durumu Turhal Belediyesi itfaiye ekiplerine bildirdi.

İtfaiye ekiplerinin büyümeden söndürdükleri yangın nedeniyle otobüste hasar meydana geldi.

Bu arada, yangın anı bir vatandaş tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

Görüntülerde, otobüsten yoğun bir dumanla birlikte alevlerin yükseldiği, bir vatandaşın aracın motor kısmına yangın tüpüyle müdahale ettiği ve itfaiyenin çalışması yer alıyor.

Turhal'da halk otobüsünde yangın

Turhal, Zile, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.03.2020 10:44 Kaynak: AA
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