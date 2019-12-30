Turhal'da ilk kitap fuarı açıldı - Son Dakika
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Turhal'da ilk kitap fuarı açıldı

6 saat önce

Tokat'ın Turhal ilçesinde ilk defa düzenlenen kitap fuarında 200 bin kitap okuyucu ile buluşturuldu.

Turhal'da ilk kitap fuarı açıldı, System.String[]

Tokat'ın Turhal ilçesinde ilk defa düzenlenen kitap fuarında 200 bin kitap okuyucu ile buluşturuldu.


Turhal Kaymakamlığı, Turhal Belediyesi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü organizesinde yapılan '1'nci Turhal Kitap Günleri' 200 bin kitap 20 yayın evi ve 12 yazarın katılımı ile başladı. Turhal Şeker Fabrikası sinema salonunda açılan kitap fuarında vatandaşlar ilgi gösterdi. Turhal Belediye Başkanı İlker Bekler, belediye olarak kitap fuarının düzenlenmesinde maddi ve manevi olarak katkı sağladıklarını ifade ederek, "Gençlerimizle bu güzel kitapları ve bu eserlerin yazarlarıyla buluşturmak için gayret sarf ediyoruz. Fuarda emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Bir hafta boyunca açık olacak olan fuarı inşallah önümüzdeki yıllarda daha büyük alanlarda, daha geniş kapsamlı olarak yapacağız" dedi. - TOKAT

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.12.2019 04:34 Kaynak: İHA
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