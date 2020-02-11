Turhal'da kaçak rakı operasyonu - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Turhal'da kaçak rakı operasyonu - Son Dakika

Turhal'da kaçak rakı operasyonu

7 saat önce

Tokat İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler Turhal Ulutepe köyünde piyasaya sürülmeye hazır olarak üretimi yapılmış kaçak rakıyı düzenlenen operasyonla ele geçirdi.

Turhal'da kaçak rakı operasyonu, System.String[]

Tokat İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler Turhal Ulutepe köyünde piyasaya sürülmeye hazır olarak üretimi yapılmış kaçak rakıyı düzenlenen operasyonla ele geçirdi.


Edinilen bilgiye göre, Tokat İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler Turhal ilçesine bağlı Ulutepe köyünde 1 şüpheli şahsın evinde imal ettiği rakıyı kaçak yollarla piyasaya süreceği duyumunu aldı. Harekete geçen ekipler şüpheliyi sahibi olduğu araç ile kaçak rakıları taşırken durduruldu. Adli makamlardan alınan izine istinaden şahsın aracında yapılan aramada, 35 litre kaçak alkollü içki ele geçirildi. Alkollü içkilere el konulurken şüpheli ile ilgili adli işlemlerin yetkili makamlar kontrolünde devam ettiği bilgisine ulaşıldı. - TOKAT

Jandarma, Turhal, Tokat, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.02.2020 10:55 Kaynak: İHA
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