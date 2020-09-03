Turhal'da maske ve mesafe denetimi yapıldı - Son Dakika

Turhal Kaymakamı Ali Gökay, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında alınacak tedbirlerin önemine dikkat çekmek için maske ve sosyal mesafe denetimi yaptı.

İlçe Emniyet Müdür Vekili Suat Akbay, İlçe Sağlık Müdürü Mehmet Aybulut ve İlçe Tarım ve Orman Müdürü Muammer Gürçay'ın da bulunduğu denetimlerde Kaymakam Gökay, ilçede vatandaşlarla birlikte koronavirüse karşı mücadelelerinin süreceğini söyledi.

Gökay, "Lokantalarda, park ve bahçelerde, alışveriş merkezlerinde vatandaşlarımızla bir araya geldik. İlçe Sağlık Müdürümüz tarafından koronavirüsle nasıl mücadele edilmesi gerektiği hususunda bilgilendirmeler yapılıyor. Temel üç önlemimiz var. Maske takmak, sosyal mesafeye uymak ve hijyen kurallarına riayet etmek. Son günlerde ülkemizin genelinde kovid vaka sayısında artışlar meydana geliyor. Bu gerek yaz aylarında olmamızdan gerekse toplumumuzda azda olsa rehavet havasının esmesinden kaynaklanıyor. Ama bizim koronavirüsle mücadelemiz devam ediyor. Turhallı hemşerilerimizden maske takmak, sosyal mesafeye uymak ve hijyen kurallarına riayet etmek hususunda gerekli özeni göstermelerini rica ediyoruz." diye konuştu.