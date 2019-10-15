Son Dakika Haberleri: Turhal'da Mehmetçik'e destek için kampanya
Son Dakika Güncel Turhal'da Mehmetçik'e destek için kampanya

Turhal'da Mehmetçik'e destek için kampanya

1 saat önce

Turhal Ülkü Ocakları temsilciği tarafından Mehmetçik'e destek için kampanya başlatıldı.

Turhal'da Mehmetçik'e destek için kampanya, System.String[]

Turhal Ülkü Ocakları temsilciği tarafından Mehmetçik'e destek için kampanya başlatıldı.

Kampanya kapsamında 15 Temmuz Şehitler Parkı yanına kurulan stantta 1 lira karşılığında vatandaşlara çay ikram ediliyor.

Turhal Ülkü Ocakları Başkanı Ömer Çelik, yaptığı açıklamada askerlere maddi ve manevi destek olabilmek amacıyla kampanya başlattıklarını ifade ederek, "Bu etkinliğimizi Doğu'da, Güneydoğu'da, şu an Suriye'de Barış Pınarı Harekatı'nda ülkemizin bekası için mücadele eden askerlerimize manevi destek olmak için düzenledik. Sembolik olarak çayımız 1 lira. Vatandaşlarımız gönüllerinden geçen neyse onu atıyor. Türk milletinin iki ordusu vardır. Şu an birinci ordumuz cephede mücadele ediyor, ikincisi de biz vatandaşlarımızın üzerine düşen dua ordusu. Yanlarında bulunamıyoruz ama manevi olarak destek olmak amaçlı bu etkinliği düzenledik." dedi.

Bir hafta süreyle standın açık olacağını belirten Çelik, "Buradan elde edeceğimiz geliri de Türk Silahlı Kuvvetleri Dayanışma Vakfı'na aktaracağız." diye konuştu.

Turhal, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.10.2019 03:24 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Yerde bulduğu içinde 76 bin TL bulunan paketi 'Sahibi bulunsun' diyerek dükkana teslim etti
Son Dakika: Terör örgütü YPG'nin havanlı saldırısı sonrası şehit sayısı 2'ye yükseldi Son dakika: ABD Münbiç'ten çekildi, Rusya devriye görevinde PKK/KCK operasyonunda 36 ilde 245 gözaltı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.10.2019 17:13:24. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Turhal'da Mehmetçik'e destek için kampanya
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]