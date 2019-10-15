Turhal'da Mehmetçik'e destek için kampanya

Turhal Ülkü Ocakları temsilciği tarafından Mehmetçik'e destek için kampanya başlatıldı.

Kampanya kapsamında 15 Temmuz Şehitler Parkı yanına kurulan stantta 1 lira karşılığında vatandaşlara çay ikram ediliyor.

Turhal Ülkü Ocakları Başkanı Ömer Çelik, yaptığı açıklamada askerlere maddi ve manevi destek olabilmek amacıyla kampanya başlattıklarını ifade ederek, "Bu etkinliğimizi Doğu'da, Güneydoğu'da, şu an Suriye'de Barış Pınarı Harekatı'nda ülkemizin bekası için mücadele eden askerlerimize manevi destek olmak için düzenledik. Sembolik olarak çayımız 1 lira. Vatandaşlarımız gönüllerinden geçen neyse onu atıyor. Türk milletinin iki ordusu vardır. Şu an birinci ordumuz cephede mücadele ediyor, ikincisi de biz vatandaşlarımızın üzerine düşen dua ordusu. Yanlarında bulunamıyoruz ama manevi olarak destek olmak amaçlı bu etkinliği düzenledik." dedi.

Bir hafta süreyle standın açık olacağını belirten Çelik, "Buradan elde edeceğimiz geliri de Türk Silahlı Kuvvetleri Dayanışma Vakfı'na aktaracağız." diye konuştu.