Son Dakika Haberleri: Turhal'da "Peygamberimiz ve Aile" konferansı düzenlendi
Son Dakika Güncel Turhal'da 'Peygamberimiz ve Aile' konferansı düzenlendi - Son Dakika

Turhal'da "Peygamberimiz ve Aile" konferansı düzenlendi

7 saat önce

Turhal ilçesinde Mevlid-i Nebi Haftası dolayısıyla "Peygamberimiz ve Aile" konferansı düzenlendi.

Turhal'da

Turhal ilçesinde Mevlid-i Nebi Haftası dolayısıyla "Peygamberimiz ve Aile" konferansı düzenlendi.

İlçe müftülüğü tarafından düzenlenen konferansta Turhal Müftüsü Mustafa Akdağ, aileyi ayakta tutan değerler konusunda bilgi verdi.

Turhal Kaymakamı Ali Gökay da Hz. Muhammed'in Mmüslümanlar ve bütün insanlık için mükemmel bir hayat sürdüğünü belirterek, "Ahlakı, sevgiyi, şefkat ve merhameti, barış ve hoşgörüyü kendi yaşamından insanlığa aktarmıştır. Mevlid-i Nebi Haftası, O'nun yüce ahlakıyla güzelleştireceğimiz bir tazelenme ve arınma mevsimidir. Mevlid-i Nebi Haftası'nın insanlığa sevgi, kardeşlik, barış ve huzur getirmesini, sevgili peygamberimizi daha iyi tanımamıza vesile olmasını diliyorum." dedi.

Konferansa Diyanet İleri Başkanlığı Dini Yayınlar Genel Müdürü Fatih Kurt da katıldı.

Mustafa Akdağ, Ali Gökay, Turhal, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 13.11.2019 03:02 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İstifa istenen Metin Feyzioğlu'na "disiplin" yolu için ilk adım atıldı
İmamoğlu'ndan su zammı eleştirilerine yanıt: Zammı eleştirenler, doğalgaz ve yakıt zamlarına baksınlar Ahmet Türk hastaneye kaldırıldı TRT muhabiri, ABD'de PKK yandaşının saldırısına uğradı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.11.2019 22:05:41. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Turhal'da "Peygamberimiz ve Aile" konferansı düzenlendi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]