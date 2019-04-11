Son Dakika Haberleri: Turhal'da Polislere Sürpriz Kutlama

Turhal'da Polislere Sürpriz Kutlama

2 saat önce

Tokat'ın Turhal ilçesinde bir dükkan sahibi, bıçaklı kavga ihbarıyla olay yerine gelen polis ekiplerine sürpriz yaptı.

Turhal'da Polislere Sürpriz Kutlama, System.String[]
Tokat'ın Turhal ilçesinde bir dükkan sahibi, bıçaklı kavga ihbarıyla olay yerine gelen polis ekiplerine sürpriz yaptı.

Turgut Özal Caddesi'nde kokoreç dükkanı işleten Sinan Sever, Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 174. yıl dönümü dolayısıyla polislere sürpriz kutlama yapmak istedi.

Sever, 155 İhbar Hattı'nı arayarak bıçaklı kavga olduğu ihbarında bulundu.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, Sever'in kutlama amacıyla hazırladığı pastayla karşılaştı.

Sever, Polis Haftası dolayısıyla sürpriz yapmak istediklerini belirterek, "İhbar verdik, kavga var bıçaklama oldu diye. Dakikasında üç ekip birden geldi. Geldiklerinde de şaşırdılar. Mutlu da oldular." dedi.
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 11:17 Kaynak: AA
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