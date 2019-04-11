Turhal'da Polislere Sürpriz Kutlama

Tokat
'ın Turhal
ilçesinde bir dükkan sahibi, bıçaklı kavga
ihbarıyla olay yerine gelen polis ekiplerine sürpriz yaptı. Turgut Özal
Caddesi'nde kokoreç dükkanı işleten Sinan Sever, Türk Polis
Teşkilatı'nın kuruluşunun 174. yıl dönümü dolayısıyla polislere sürpriz kutlama yapmak istedi.
Sever, 155 İhbar Hattı'nı arayarak bıçaklı kavga olduğu ihbarında bulundu.
İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, Sever'in kutlama amacıyla hazırladığı pastayla karşılaştı.
Sever, Polis Haftası
dolayısıyla sürpriz yapmak istediklerini belirterek, "İhbar verdik, kavga var bıçaklama oldu diye. Dakikasında üç ekip birden geldi. Geldiklerinde de şaşırdılar. Mutlu da oldular." dedi.