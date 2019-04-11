Turhal'da Polislere Sürpriz Kutlama

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: - Hazırlıklardan detaylar Sinan Sever'in ihbarda bulunması Polislerin olay yerine gelmesi Polislerin pastayı kesmeleri Sinan Sever'in açıklaması Turhal'da polislere sürpriz kutlama TOKAT- Tokat'ın Turhal ilçesinde bir dükkan sahibi, bıçaklı kavga ihbarıyla olay yerine gelen...

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: - Hazırlıklardan detaylar

Sinan Sever'in ihbarda bulunması

Polislerin olay yerine gelmesi

Polislerin pastayı kesmeleri

Sinan Sever'in açıklaması Turhal'da polislere sürpriz kutlama

TOKAT- Tokat'ın Turhal ilçesinde bir dükkan sahibi, bıçaklı kavga ihbarıyla olay yerine gelen polis ekiplerine sürpriz yaptı.



Turgut Özal Caddesi'nde kokoreç dükkanı işleten Sinan Sever, Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 174. yıl dönümü dolayısıyla polislere sürpriz kutlama yapmak istedi.



Sever, 155 İhbar Hattı'nı arayarak bıçaklı kavga olduğu ihbarında bulundu.



İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, Sever'in kutlama amacıyla hazırladığı pastayla karşılaştı.



Sever, Polis Haftası dolayısıyla sürpriz yapmak istediklerini belirterek, "İhbar verdik, kavga var bıçaklama oldu diye. Dakikasında üç ekip birden geldi. Geldiklerinde de şaşırdılar. Mutlu da oldular." dedi.

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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