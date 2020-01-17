Turhal'da "Sigarayı Bırakma Polikliniği" açıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Turhal'da 'Sigarayı Bırakma Polikliniği' açıldı - Son Dakika

Turhal'da "Sigarayı Bırakma Polikliniği" açıldı

6 saat önce

Tokat'ın Turhal ilçesindeki devlet hastanesinde sigarayı bırakma polikliniği açıldı.

Turhal'da

Tokat'ın Turhal ilçesindeki devlet hastanesinde sigarayı bırakma polikliniği açıldı.

Turhal Devlet Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Dursun Tüzün, sigarayı bırakma polikliniğinin hizmet vermeye başladığını söyledi.

Türkiye'de 15 milyon yetişkinin sigara bağımlısı olduğunu belirten Tüzün, "Türkiye'deki ölümlerin yüzde 31'i sigara ve onun yol açtığı nedenlerle oluyor. Yani bu, yaklaşık 90 bin kişinin sigara ve ona bağlı hastalıklardan vefat ettiği anlamına geliyor." dedi.

Dahiliye uzmanı Dr. Özerhan Özer de dünyada ve Türkiye'de sigaranın en büyük halk sağlığı problemi olduğunu vurgulayarak, "Maalesef kullanım oranı çok yüksek. Sağ olsun, bakanlığımızın ücretsiz ilaç desteği var. Ondan da faydalanıp burada da sigara bırakma polikliniğini hizmete açtık." diye konuştu.

Her hafta perşembe günü hizmet verecek sigarayı bırakma polikliniğinden vatandaşlar, Alo 171 Sigara Bırakma Hattı ile Alo 182 Merkezi Hekim Randevu Sistemi aracılığıyla randevu alabilecek.

Türkiye, Turhal, Tokat, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 02:56 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Vatandaşlara soruldu: Bu pazar seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz? İşte dikkat çeken anket sonuçları
Selçuk Bayraktar, Akıncı TİHA'nın karnesini verdi! 3 pekiyi, 1 zayıf Metropoll'ün son anketine göre en çok beğenilen siyasetçi Erdoğan; ikinci sırada İmamoğlu var Türk hackerlar, Yunan İstihbaratı'nın internet sitesini çökertti

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.01.2020 21:19:55. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Turhal'da "Sigarayı Bırakma Polikliniği" açıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]