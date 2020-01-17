Tokat'ın Turhal ilçesindeki devlet hastanesinde sigarayı bırakma polikliniği açıldı.

Turhal Devlet Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Dursun Tüzün, sigarayı bırakma polikliniğinin hizmet vermeye başladığını söyledi.

Türkiye'de 15 milyon yetişkinin sigara bağımlısı olduğunu belirten Tüzün, "Türkiye'deki ölümlerin yüzde 31'i sigara ve onun yol açtığı nedenlerle oluyor. Yani bu, yaklaşık 90 bin kişinin sigara ve ona bağlı hastalıklardan vefat ettiği anlamına geliyor." dedi.

Dahiliye uzmanı Dr. Özerhan Özer de dünyada ve Türkiye'de sigaranın en büyük halk sağlığı problemi olduğunu vurgulayarak, "Maalesef kullanım oranı çok yüksek. Sağ olsun, bakanlığımızın ücretsiz ilaç desteği var. Ondan da faydalanıp burada da sigara bırakma polikliniğini hizmete açtık." diye konuştu.

Her hafta perşembe günü hizmet verecek sigarayı bırakma polikliniğinden vatandaşlar, Alo 171 Sigara Bırakma Hattı ile Alo 182 Merkezi Hekim Randevu Sistemi aracılığıyla randevu alabilecek.