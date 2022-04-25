Turhal'da sokak yenileme çalışmaları devam ediyor - Son Dakika
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Turhal'da sokak yenileme çalışmaları devam ediyor

25.04.2022 14:26
Turhal'da sokak yenileme çalışmaları devam ediyor

Tokat'ın Turhal ilçesinde sokak yenileme çalışmaları sürüyor.

Tokat'ın Turhal ilçesinde sokak yenileme çalışmaları sürüyor.

Turhal Belediyesi, Cumhuriyet Caddesi'nde bulunan Uzar Sokak'ta, kendi tesislerinde üretimini gerçekleştirdiği traverten taşlarla yenileme çalışması yapıyor.

Yayaların daha rahat hareket edebilmeleri için kaldırım genişliği 1,5 metreden 3 metreye çıkarıldı. Sokakta gece aydınlatmalarının da bakımları yapıldı.

Sokak esnaflarından Adem Gökalp, çalışmalardan memnun olduklarını belirterek, "Yaklaşık 10 yıldır burada hizmet vermekteyiz. Traverten taşlarıyla güzel bir sokak yaptılar. Çok güzel oldu. Başkanımıza teşekkür ediyoruz." dedi.

Esnaf Ahmet Kılıç da, sokakları yenilendiği için mutlu olduklarını ifade etti.

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Cumhuriyet Caddesi, Turhal Belediyesi, Turhal, Tokat, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Turhal'da sokak yenileme çalışmaları devam ediyor - Son Dakika


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