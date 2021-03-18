Turhal'da 296 konut, işyeri ve caminin temeli törenle atıldı - Son Dakika

Tokat'ın Turhal ilçesinde 296 konut, 1 iş yeri, 1 caminin temeli törenle atıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından başlatılan "Her Yıl 100 Bin Yeni Sosyal Konut" projesi kapsamında Tokat'ın Turhal ilçemizde temel atma töreni yapıldı. Kayacık Mahallesinde yapılan temel atma töreninde konuşma yapan Turhal Belediye Başkanı İlker Bekler, yapılacak olan konutlarla dar gelirli vatandaşların ev sahibi olma imkanına kavuşacağını söyledi. Başkan Bekler, "İlçemize yaklaşık 55 milyon liralık bir bedelle yatırım gelmesinin sevincini yaşıyoruz. Bugün burada temelini atacağımız 296 sosyal konut, 1 iş yeri, 1 cami projesinin Turhal olarak müracaatımız sonucu hayata geçirildiğini ifade etmek istiyorum" diye konuştu. Yapılan konuşmaların ardından konut, işyeri ve caminin temelini Başkan Bekler, Tokat Milletvekilleri, Turhal Kaymakamı Ali Gökay ve Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu ile birlikte butona basarak attı. - TOKAT