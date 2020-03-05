Turhal'da toplum destekli polislik ilçe güvenlik danışma kurulu toplantısı yapıldı - Son Dakika

Tokat'ın Turhal ilçesinde toplum destekli polislik ilçe güvenlik danışma kurulu toplantısı gerçekleştirildi.

Halk Eğitim Merkezi konferans salonunda Kaymakam Ali Gökay başkanlığında yapılan toplantıda, ilçe genel güvenliğine ilişkin yürütülecek hizmetlere toplumun katılımını ve desteğini sağlamak, güvenliğe ilişkin sorunları yerel düzeyde tespit etmek, hizmetleri geliştirmek amaçlandı.

Gökay, İçişleri Bakanlığı tarafından başlatılan "Yaya Öncelikli Trafik" kampanyası kapsamında "Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın Projesi"nin hayata geçmesi ile artık yaya geçitlerinde önceliğin yayaların olduğunu vurgulayarak, sürücülerin daha duyarlı olması konusunda uyarılarda bulundu.

Toplantıya birim amirlerinin yanı sıra ilçedeki derneklerin yöneticileri katıldı.