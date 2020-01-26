Turhal'dan depremzedeler için yardım kampanyası - Son Dakika
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Turhal'dan depremzedeler için yardım kampanyası

6 saat önce

Tokat'ın Turhal Belediyesi, Elazığ ve Malatya'daki depremzedeler için başlatılan yardım kampanyasında toplanan malzemeler bölgeye gönderildi.

Turhal'dan depremzedeler için yardım kampanyası, System.String[]

Tokat'ın Turhal Belediyesi, Elazığ ve Malatya'daki depremzedeler için başlatılan yardım kampanyasında toplanan malzemeler bölgeye gönderildi.

Belediyenin çağrısı üzerine vatandaşlar, hazırladıkları gıda ve ihtiyaç malzemelerini Aşevi Müdürlüğüne getirerek görevlilere teslim etti.

Turhal Belediyesi Başkan Vekili Yusuf Karakoyun, yaptığı açıklamada, Elazığ'da yaşanan deprem sonrası yardım kampanyası başlattıklarını belirterek, şunları söyledi:

"Dün Elazığ ve Malatya'da meydana gelen depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Biz de Turhal Belediyesi ve Turhal halkı olarak kardeşlerimizin acılarına yardımcı olmak üzere yardım kampanyası başlattık. Ağırlıklı olarak kuru gıda, battaniye, su ve diğer yiyeceklerden oluşan malzemelerimizi kamyonlarımıza yüklemek üzereyiz. İnşallah sağ salim yerine ulaşacak ve kardeşlerimizin yaralarına bir nebze olsun merhem olacaktır. Allah bir daha böyle felaketlerle milletimizi karşılaştırmasın."

Belediye ekipleri, vatandaşların desteğiyle toplanan malzemeleri kamyona yükleyerek depremzedelere ulaştırılmak üzere Elazığ'a gönderdi.

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Haber Yayın Tarihi: 26.01.2020 10:30 Kaynak: AA
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