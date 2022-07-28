Turhal ilçesinde atık asfaltın doğaya zarar vermesi önlenerek önemli oranda tasarruf sağlandı

TOKAT Tokat'ın Turhal ilçesinde atık asfaltın doğaya zarar vermesi önlenerek önemli oranda tasarruf sağlandı.

Turhal Belediyesi yol bakım ve onarım çalışmalarında ortaya çıkan ve atıl hale gelen asfaltın hem çevre hem de görüntü kirliliğine neden olmasını önledi. Belediye bünyesinde yaklaşık 2 milyon 700 bin liralık ek yatırımla faaliyete geçirilen asfalt dönüşümü tesisinde saatte 12 ton asfalt geri dönüşüme kazandırılıyor. Atıl asfaltı ilk önce taş kırma eleme tesisinde kullanılabilecek hale getiriliyor. Ardından asfalt geri dönüşüm makinesiyle atıl durumda olan asfaltı yüzde 90 oranında yeniden işleniyor. İşlenen asfalt tekrar yol bakım ve onarım çalışmalarında kullanılıyor. Sıfır asfalta kıyasla 4/1 maliyetle geri dönüştürülen asfaltı kullanarak belediye bütçesine önemli kazanç sağlanıyor.

Ömrünü tamamlamış asfalt ekonomiye tekrar kazandırılıyor

Tesisle incelemelerde bulunan Turhal Belediye Başkanı İlker Bekler, asfaltta geri dönüşümün önemine dikkat çekerek, "Yolların bakım ve onarımlarıyla alakalı ciddi bir çalışma yürütüyoruz. Bunların en önemli kısmını da asfalt malzemeleri oluşturuyordu. Yaptığımız çalışmalarda ömrünü tamamlamış asfaltları yollardan kazıyoruz. Tesisimize getiriyoruz. Geçen yıl faaliyete geçen kırma eleme tesisimizde asfaltları tekrar asfalt parçalarını üretiyoruz, eleklerden geçiriyoruz. Belediyemize yeni kazandırdığımız asfalt geri dönüşüm makinemizle ekonomiye kazandırıp yollarda yama ve asfalt olarak kullanıyoruz" dedi.

Türkiye'de asfaltta geri dönüşüm yapan ender belediyelerden olduklarını ifade eden Başkan Bekler, "Geri dönüşümle getirdiğimiz malzemenin yüzde 90'nını tekrar kullanabiliyoruz. İkincisi de ekonomiye katkısı çok büyük asfaltın 4/1 maliyetinden daha az bir şekilde tekrar bunu kullanabiliyoruz. Bunun maddiyat önemli ama daha çok önemsediğimiz kısmı Cumhurbaşkanlığımızın ve Cumhurbaşkanımızın kıymetli eşinin de desteklediği sıfır atık projesine, şehirlerin çevre kirliliğinin önüne geçmesi açısından da çok önemli buluyoruz. Son zamanlardaki fiyatlardaki değişikliklerden dolayı da asfalt hem lüks bir malzeme oldu hem de ekonomik yönden belediyeleri gerçekten çok yoran bir duruma geldi. O nedenle normal maliyetin 4/1'e düştüğü için bu da bizi çok rahatlattı" diye konuştu.