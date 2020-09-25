Turhal Şeker'de 87. Pancar Alım Kampanyası heyecanı başladı - Son Dakika

2018 yılında yapılan özelleştirme sonucunda ilk kez bir Kooperatif Fabrikası tarafından satın alınan Turhal Şeker Fabrikası'nda, 87. Pancar Alım Kampanyası, düzenlenen törenle başladı. Törende konuşan Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay, Turhal Şeker Fabrikası'nın 2 yıllık süre sonunda özelleştirmenin yüz akı olarak nitelendirildiğini, şimdilerde ise üretimin ve işletmenin yüz akı haline dönüştüğünü belirterek, "Fabrikamız, yerli ve milli bir kuruluş olma vasfını pekiştirerek, fabrikaya ve şeker pancarına küsmüş olan çiftçilerimizi, yeniden şeker pancarı ile barışık hale getirdi" dedi.

Turhal Şeker Fabrikası'nda düzenlenen törene, Tokat Valisi Ozan Balcı, AK Parti Tokat Milletvekili Yusuf Beyazıt, Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, Turhal Kaymakamı Ali Gökay, Turhal Belediye Başkanı İlker Bekler, siyasi partilerin il ve ilçe başkanları, ilçe belediye başkanları, Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay ve Yönetim Kurulu Üyeleri, Kayseri Şeker Yönetim Kurulu Başkanı Turhan Özer ve Yönetim Kurulu Üyeleri, Tokat ve Turhal'da faaliyet gösteren oda ve sivil toplum kuruluşlarının başkanları ile ilçe protokolü ve sınırlı sayıda çiftçi katıldı. Törende ilk konuşmayı yapan Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay, kampanya açılışının çiftçi açısından adeta bir düğün ve bayram günü olduğunu belirterek, "Çiftçilerimiz Ocak ayından bu yana çektikleri zahmetlerin karşılığını, bugün itibarıyla almaya başlayacaklar. Ailelerinin geçimlerini, elde edecekleri bu ürün ile sağlayacaklar ve çocuklarının nafakasını yine bu ürün ile temin edecekler. Açılışımız bu yönüyle çok anlamlı ve değerli bir gündür" şeklinde konuştu. Kampanya'nın üretim planlaması ile ilgili de konuklara rakamsal bilgiler aktaran Başkan Akay, şöyle devam etti; "Teslim aldığımız tarihten itibaren sürekli gelişen ve yenilenen Turhal Şeker'de, bizim teslim aldığımız 2018 yılında Türk Şeker tarafından 5693 çiftçi ile sözleşme yapılmıştı, 2019 yılında bu rakam 5473 olarak belirlenmişti, zira bu bizim belirlediğimiz bir durum değil, Türkşeker'den almış olduğumuz sözleşme yapılacak çiftçi sayısı ile ilgiliydi. 2020 yılına geldiğimizde ise bu konuda bazı değişiklikler yaparak ve inisiyatif kullanarak bu sene 6046 çiftçimiz ile sözleşme yaptık. Ekilen alan 2018 yılında 127 bin dekar iken, rakam bu sene 156 bin dekara çıkmıştır. 2018 yılında bedeli ödenen pancar 601 bin ton iken, rakamın bu sene 800 bin ton olmasını bekliyoruz. İlk sene 90 bin ton olan şeker üretimi, geçen sene 96 bin tona ulaştı. Rakam bu sene ise 110 bin tona ulaşacak. Çiftçilerimize Şubat ayından bugüne kadar 38 milyon 724 bin nakdi, 46 milyon 604 bin TL ayni olmak üzere toplam, 85 milyon 328 bin TL avans desteği sağlanmıştır ve bu avanslar için herhangi bir faiz uygulaması yapılmıştır."

Başkan Akay, fabrikanın teslim alındığı günden bu yana geçen 27 buçuk aylık süre içerisinde fabrikaya 33 milyon 675 bin TL yenileme yatırımı gerçekleştirdiklerini de belirterek, "Turhal Şeker'e üretim yapan çiftçiler 3. Kampanya dönemimizde, Kayseri bölgemizde üretim yapan çiftçilere yapılan bütün uygulamalara sahip olmuşlardır. Turhal Şeker Fabrikamızı teslim aldığımız 8 Haziran 2018 tarihinden bugüne kadar geçen 27 buçuk aylık süre içerisinde Fabrikaya; 33 milyon 675 bin TL yenileme yatırımı gerçekleştirilmiştir. Sadece Fabrikanın bedelini ödemek, çiftçinin ihtiyacını karşılamak yeterli değildir, aynı zamanda bu fabrikanın yenilenmesi de gerekmektedir. Turhal Şeker Fabrikamız için 'Özelleştirmenin yüz akı' diyorduk, şimdi ise 'Üretimin ve işletmenin yüz akı' haline geldi. İşte bu özellikleri ile de yerli ve milli bir kuruluş olma vasfını pekiştirmiş oldu. Bu çalışmalarımız ile fabrikaya ve şeker pancarına küsmüş çiftçilerimiz, yeniden şeker pancarı ile barışık hale geldi. Bunun göstergesi olarak, yoğun bir kota talebi ile karşılaşıyoruz" dedi.

Başkan Akay'ın ardından söz alan AK Parti Tokat Milletvekili Yusuf Beyazıt ise özellikle özelleştirme süreci döneminde kapıldıkları karamsar tablonun, Kayseri Şeker'in Turhal'ı alması ile birlikte yok olduğunu ve yerini başarı hikayelerine bıraktığını belirterek, "Bu fabrikanın özelleştirme süreci boyunca korkulu rüyalar görüyor, özelleştiğinde ne tür sorunlar ile karşılaşacağımızı düşünmeye başlıyor ve Tokat'taki Sigara Fabrikası'nda olan şeylerin, burada da yaşanacağı konusunda tereddütler yaşıyordum. İhale sürecinde Hüseyin Beyle bolca görüşme imkanımız oldu ve sonunda burası Kayserili pancar çiftçileri tarafından satın alındı. Onun için hasletten teşekkür ediyorum. Bugün Turhal Şeker Fabrikası, Kayseri Şeker önderliğinde sektörün öncüsü ve belirleyicisi olmuştur. Turhal Şeker, Tokat'ın ve Turhal'ın yüz akıdır. Biz güçlü bir devletiz, Hüseyin Beyin konuşmalarındaki konuları ve talepleri not olarak aldım. İnşallah gereğini yapacağız" şeklinde konuştu.

Son olarak kürsüye çıkan Tokat Valisi Ozan Balcı ise Turhal Şeker Fabrikası'nın sadece bir Şeker Fabrikası değil aynı zamanda Turhal'ın, bölgenin ve Türkiye'nin gözbebeği olduğunu ifade ederek, "Bu Fabrika Milletimizin alın teri ile kurulmuş ve bugüne kadar başarıyla hayatını devam ettirmiştir. Burası Sadece ekonomik faaliyetler gösteren bir kuruluş değil, sosyal kültürel dönüşümün öncüsü olan bir fabrikadır. Bu vesileyle kuruluşundan günümüze kadar bu fabrikaya emek veren; çiftçisinden mühendisine, işçisinden yöneticisine herkese şükranlarımı sunuyorum. Tokat'ta tarıma ve üreticiye dost bir irade olarak şunu açıkça söyleyebilirim ki; Tokat tarımda Türkiye'nin başkentidir, parlayan yıldızıdır. Bizler tarımla çok barışık ve iç içe olan bir şehiriz. İnşallah devletimizin yaptığı ve yapacağı yatırımlar ile Tokat'ın önü çok açıktır inancındayız. Tekrar ifade edeyim ki Tokat tarımda Türkiye'nin güneşi, Turhal Şeker ise Türkiye'nin yıldızı olsun ve hep parlasın diyoruz" ifadelerini kullandı.

Yapılan konuşmaların ardından Fabrikaya pancar getiren ilk 3 çiftçiye ödülleri Tokat Valisi Ozan Balcı, AK Parti Tokat Milletvekili Yusuf Beyazıt, Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu tarafından verildi. Yapılan dua ve kesilen kurbanın ardından Turhal Şeker'in tarihindeki 87. Kayseri Şeker bünyesinde ise 3. Pancar Alım Kampanyası başlamış oldu. - KAYSERİ