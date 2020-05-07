Turhal Şeker'de bu yıl rekor verim bekleniyor - Son Dakika
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Turhal Şeker'de bu yıl rekor verim bekleniyor

6 saat önce

2018 yılında Kayseri Şeker ailesine katıldığı günden bu yana, Türkiye'de özelleştirmenin yüz akı olarak anılan Turhal Şeker Fabrikası, üreticisi ile birlikte 2020-2021 Kampanya dönemi için dev adımlar atıyor.

Turhal Şeker'de bu yıl rekor verim bekleniyor, System.String[]

2018 yılında Kayseri Şeker ailesine katıldığı günden bu yana, Türkiye'de özelleştirmenin yüz akı olarak anılan Turhal Şeker Fabrikası, üreticisi ile birlikte 2020-2021 Kampanya dönemi için dev adımlar atıyor. Çiftçi eğitimlerinden fabrika modernizasyonuna, sürekli yükselen verim oranından artan çiftçi sayısına kadar birçok konuda adeta, Türkiye'nin örnek işletmelerinden bir tanesi haline gelen Turhal'da pancar üreticileri, bu yıl her zamankinden daha fazla verim bekliyor.

Özelleştirmenin ardından geçen 2 yıl boyunca, pancar ekim talebinin her geçen yıl daha da artarak rağbet görmesi, Kayseri Şeker'in attığı önemli ve emin adımların adeta bir göstergesi olmuş durumda. 2020-2021 kampanya döneminde Sivas, Tokat ve Amasya illerini içerisine alan 9 ayrı pancar bölge müdürlüğünce 7 ilçe ve 188 köyde, yaklaşık 150 bin dekar alan ve 6 bin 103 çiftçi ile sözleşme yapan Turhal Şeker, çiftçisini geleceğe taşımaya hazırlanıyor. Çiftçisine mazot, gübre ve tohum gibi hayati önem taşıyan konularda tam destek veren Turhal Şeker'de, üreticilerin sorunsuz bir kampanya dönemi geçirmesi adına tüm imkanlar seferber edilirken, üreticiler ise her geçen yıl artan verim oranlarının, bu yıl çok daha iyi bir noktaya ulaşacağına inanıyor.

2020-2021 Pancar Alım Kampanyası'nın başlamasına 5 aydan daha uzun bir süre olmasına rağmen pancar üreticisine bugüne kadar 6 bin 960 ton Amonyum Sülfat, 5 bin 700 ton Kompoze ve bin 727 ton da Dap gübre dağıtımı gerçekleştirilirken, buna ek olarak üreticiye ayrıca 330 bin 406 Litre Motorin dağıtımı yapıldı. Turhal Şeker Fabrikası'na bağlı ekim yapan çiftçiler, fabrika verim beklentisinin her geçen yıl daha da arttığına dikkat çekerek, bu yıl mevsime, fabrikanın gerçekleştirdiği modernizasyona ve bilinçli tarım uygulamalarına dayalı olarak, önemli bir verim artışı beklediklerini ifade ettiler.

Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay, Turhal Şeker Fabrikası'nın, uygulanan prensipli çalışma şekli ve profesyonel yönetim anlayışıyla, 1934 yılından bu yana en yüksek verimle üretim yaptığını belirterek, "Kayseri ve Boğazlıyan fabrikalarımızda yakaladığımız başarı grafiğimizi Turhal fabrikamızda da yakalayarak, üreticimizin ve sektörümüzün geleceği adına var gücümüzle mücadele ettiğimizi, bir kez daha açıklamak istiyoruz. Turhal Şeker'i teslim aldığımız günden bu yana aylarca ve gece gündüz süren çalışmalarımız neticesinde bugün, hamdolsun çok modern bir tesis ile 2020-2021 Pancar Alım Kampanyası'na hızlı bir şeklide hazırlanıyoruz. Turhal Şeker'de şimdiye dek elde edilmeyen başarılar yakalanmaya başlandı. Bu başarıda Turhal Şeker'e sahip çıkan hemşerilerimizin, çalışanlarımızın, siyasetçilerimizin, bürokratlarımızın ve cefakar çiftçilerimizin büyük emekleri var. 1934 yılında kurulan bu fabrikanın daha uzun yıllar üreticisine hizmet verebilmesi adına bizler, gecemizle ve gündüzümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Bugüne kadar üreticilerimizin sorunsuz bir kampanya dönemi geçirebilmesi adına verdiğimiz destekler, bu niyetimizin bir göstergesidir inancındayız. Yaptığımız tüm bu çalışmalar, bu işin verimli bir şekilde sonuçlanmasını sağlıyor ve bizim başarımızın sırrı da burada yatıyor. Bu başarı tesadüfen ortaya çıkmıyor" şeklinde konuştu. - KAYSERİ

Kayseri Şeker, Kayseri, Turhal, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.05.2020 09:10 Kaynak: İHA


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