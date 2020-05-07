Turhal Şeker Fabrikası'nda kampanya hazırlıkları sürüyor - Son Dakika
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Turhal Şeker Fabrikası'nda kampanya hazırlıkları sürüyor

7 saat önce

Turhal Şeker Fabrikası'nda pancar alım kampanyasıyla ilgili hazırlıkların devam ettiği bildirildi.

Turhal Şeker Fabrikası'nda kampanya hazırlıkları sürüyor, System.String[]

Turhal Şeker Fabrikası'nda pancar alım kampanyasıyla ilgili hazırlıkların devam ettiği bildirildi.

Kayseri Şekerden yapılan yazılı açıklamaya göre, 2018 yılında Kayseri Şeker ailesine katıldığı günden bu yana, Türkiye'de özelleştirmenin yüz akı olarak anılan Turhal Şeker Fabrikası, üreticisi ile birlikte 2020-2021 kampanya dönemi için dev adımlar atıyor.

2020-2021 kampanya döneminde Sivas, Tokat ve Amasya'yı içine alan 9 pancar bölge müdürlüğünce 7 ilçe ve 188 köyde, yaklaşık 150 bin dekar alan ve 6 bin 103 çiftçi ile sözleşme yapan Turhal Şeker, çiftçisini geleceğe taşımaya hazırlanıyor.

Çiftçisine mazot, gübre ve tohum gibi konularda tam destek veren Turhal Şeker'de, üreticilerin sorunsuz kampanya dönemi geçirmesi adına tüm imkanlar seferber edilirken, üreticiler ise her geçen yıl artan verim oranlarının, bu yıl çok daha iyi bir noktaya ulaşacağına inanıyor.

2020-2021 pancar alım kampanyasının başlamasına 5 aydan daha uzun bir süre olmasına rağmen pancar üreticisine bugüne kadar 6 bin 960 ton amonyum sülfat, 5 bin 700 ton kompoze ve bin 727 ton da dap gübre verilirken buna ek olarak 330 bin 406 litre motorin dağıtımı yapıldı.

Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay, Turhal Şeker Fabrikası'nın, uygulanan prensipli çalışma şekli ve profesyonel yönetim anlayışıyla 1934 yılından bu yana en yüksek verimle üretim yaptığını belirtti.

Kayseri ve Boğazlıyan fabrikalarında yakaladıkları başarı grafiğini Turhal fabrikasında da yakalayarak, üretici ve sektörün geleceği adına var güçleriyle mücadele ettiklerini vurgulayan Akay, şunları kaydetti:

"Turhal Şeker'i teslim aldığımız günden bu yana aylarca ve gece gündüz süren çalışmalarımız neticesinde bugün, hamdolsun çok modern bir tesis ile 2020-2021 pancar alım kampanyasına hızlı bir şeklide hazırlanıyoruz. Turhal Şeker'de şimdiye dek elde edilmeyen başarılar yakalanmaya başlandı. Bu başarıda Turhal Şeker'e sahip çıkan hemşerilerimizin, çalışanlarımızın, siyasetçilerimizin, bürokratlarımızın ve cefakar çiftçilerimizin büyük emekleri var. 1934 yılında kurulan bu fabrikanın daha uzun yıllar üreticisine hizmet verebilmesi adına bizler, gecemizle ve gündüzümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Bugüne kadar üreticilerimizin sorunsuz bir kampanya dönemi geçirebilmesi adına verdiğimiz destekler, bu niyetimizin bir göstergesidir inancındayız. Yaptığımız tüm çalışmalar, bu işin verimli bir şekilde sonuçlanmasını sağlıyor ve bizim başarımızın sırrı da burada yatıyor. Bu başarı tesadüfen ortaya çıkmıyor."

Turhal Şeker Fabrikası'na bağlı ekim yapan çiftçiler de fabrika verim beklentisinin her geçen yıl daha da arttığına dikkat çekerek, bu yıl mevsime, fabrikanın gerçekleştirdiği modernizasyona ve bilinçli tarım uygulamalarına dayalı olarak, önemli bir verim artışı beklediklerini ifade etti.

Kayseri, Amasya, Turhal, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.05.2020 11:36 Kaynak: AA


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