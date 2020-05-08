Turhal Şeker Fabrikasında 29,3 milyon liralık yatırım yapılacak

Kayseri Şeker bünyesindeki Turhal Şeker Fabrikasında bu yıl yapılacak modernizasyon yatırımlarının tutarı 29 milyon 300 bin liraya ulaşacak.

Kayseri Şeker'den yapılan yazılı açıklamaya göre, fabrikada ilk olarak 8 buharlaştırıcı ve 27 ısıtıcının bakım ve onarımı gerçekleştirildi. 1800 Kg/şarj lapa işleme kapasiteli yeni tip santrifüjler satın alındı.

Fabrikanın enerji yönünden kalbi sayılan şalt dairesindeki kesiciler yenilendi, böylece kampanya döneminde yaşanması olası enerji kesintilerinin önüne geçildi.

Meydan trafosunun taşınması ve çevre düzenlenmesi, pancar kesme makinelerinin modernizasyonu, difüzyon üniteleri, 100 t/h ile 40 t/h kazanları, otomatik boşaltma makineleri, enerji nakil hatları ve türbinlerin bakım onarımları da devam ediyor.

Güneş enerjisinden faydalanmak ve enerjide dışa bağımlılığı azaltmak adına fabrikanın tüm lojman ve sosyal tesislerine, güneş enerjili sıcak su sistemi kuruldu.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay, şunları kaydetti:

"Turhal Şeker, bugün üreticisinin, çalışanının ve milletinin gönlünde olmasını umut ettiği noktaya gelmiş bulunmaktadır. Bu yıl, teknolojik altyapının yenilenmesi ve revizyon adına yapılan yatırımların değeri 29 milyon 300 bin liraya ulaşacak. Özelleştirmenin yüz akı olarak tabir ettiğimiz Turhal Şeker, her geçen kampanya dönemine daha güçlü bir şekilde girmiş, pancar üretimindeki verimin ve çiftçiliğe olan ilginin artmasına vesile olmuştur. Kayseri Şeker ailesi olarak, Turhal Şeker Fabrikasını geleceğe biraz daha hazırlamak ve günümüzün teknolojik seviyesine ulaştırmak adına var gücümüzle çalışmaktayız. Çiftçilerimizin üretim faaliyetlerini desteklemek amacıyla ayni ve nakdi avanslarla her zaman gereken desteği sağlayan şirketimiz, tohumdan gübreye, ilaçtan motorine kadar, çiftçimizin tüm zaruri ihtiyaçlarını zamanında ve ivedilikle karşılamaktadır."