Turhan: "Almanya, Fransa, İspanya, Norveç,Danimarka, Belçika, Avusturya, İsveç,Hollanda'ya uçuşlar... - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Turhan: 'Almanya, Fransa, İspanya, Norveç,Danimarka, Belçika, Avusturya, İsveç,Hollanda'ya uçuşlar... - Son Dakika Ekonomi

Turhan: "Almanya, Fransa, İspanya, Norveç,Danimarka, Belçika, Avusturya, İsveç,Hollanda'ya uçuşlar...

6 saat önce

Turhan: "Almanya, Fransa, İspanya, Norveç,Danimarka, Belçika, Avusturya, İsveç,Hollanda'ya uçuşlar yarın saat 08.00'den 17 Nisan'a kadar durdurulacak"

Turhan:

Turhan: " Almanya, Fransa, İspanya, Norveç ,Danimarka, Belçika, Avusturya, İsveç, Hollanda'ya uçuşlar yarın saat 08.00'den 17 Nisan'a kadar durdurulacak"

Hollanda, Almanya, İspanya, Fransa, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 06:48 Kaynak: AA
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