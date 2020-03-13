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Turhan: "Almanya, Fransa, İspanya, Norveç,Danimarka, Belçika, Avusturya, İsveç,Hollanda'ya uçuşlar...
6 saat önce
Turhan: "Almanya, Fransa, İspanya, Norveç,Danimarka, Belçika, Avusturya, İsveç,Hollanda'ya uçuşlar yarın saat 08.00'den 17 Nisan'a kadar durdurulacak" Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 06:48 Kaynak: AA
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