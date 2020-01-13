Son Dakika › Ekonomi › Turhan: 'Amacımız İstanbul Boğazı'nı kullananlara yeni bir su yolu oluşturmak. - Son Dakika Ekonomi
Turhan: "Amacımız İstanbul Boğazı'nı kullananlara yeni bir su yolu oluşturmak.
7 saat önce
Turhan: "Amacımız İstanbul Boğazı'nı kullananlara yeni bir su yolu oluşturmak.
Haber Yayın Tarihi: 13.01.2020 10:46 Kaynak: AA
Turhan: "Amacımız İstanbul Boğazı'nı kullananlara yeni bir su yolu oluşturmak. Kanalın kapasitesi Boğaz'ın 2,5 katının üstünde 3 katına yakın olacak."
Son Dakika İBB Meclisi'nde gergin anlar! AK Partili meclis üyesi, İYİ Partili ismin üzerine yürüdü Yerli otomobil fabrikasının kurulacağı Gemlik'te arsa fiyatları yarı yarıya arttı İBB'de işten çıkarılan işçi açtığı davayı kazandı Sağlık Bakanlığı'ndan 81 ile 'çok acele' yazı: Anestezi ilacının kullanımını durdurun