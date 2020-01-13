Turhan: "Amacımız İstanbul Boğazı'nı kullananlara yeni bir su yolu oluşturmak. - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Turhan: 'Amacımız İstanbul Boğazı'nı kullananlara yeni bir su yolu oluşturmak. - Son Dakika Ekonomi

Turhan: "Amacımız İstanbul Boğazı'nı kullananlara yeni bir su yolu oluşturmak.

7 saat önce

Turhan: "Amacımız İstanbul Boğazı'nı kullananlara yeni bir su yolu oluşturmak.

Turhan:

Turhan: "Amacımız İstanbul Boğazı'nı kullananlara yeni bir su yolu oluşturmak. Kanalın kapasitesi Boğaz'ın 2,5 katının üstünde 3 katına yakın olacak."

İstanbul Boğazı, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.01.2020 10:46 Kaynak: AA
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