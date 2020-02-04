2019 yılı değerlendirmesi ve 2020 yılı hedeflerine ilişkin basın toplantısı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan'ın konuşması ANKARA - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, 2019 yılı değerlendirmesi ve 2020 yılı hedeflerine ilişkin basın toplantısı düzenledi. (13)

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Turhan: "Antalya Havalimanı'na ilişkin ihale, finans piyasasının stabil hale gelmesi talebi nedeniyle iptal edildi."