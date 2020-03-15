Turhan: "Bakanlığımızın Çorum'da özellikle ulaştırma alanında önemli yatırımları var" - Son Dakika
Son Dakika Güncel Turhan: 'Bakanlığımızın Çorum'da özellikle ulaştırma alanında önemli yatırımları var' - Son Dakika

Turhan: "Bakanlığımızın Çorum'da özellikle ulaştırma alanında önemli yatırımları var"

6 saat önce

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan'ın konuşması ÇORUM - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, açıklamalarda bulundu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan'ın konuşması ÇORUM - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, açıklamalarda bulundu. (1)

Turhan: Bakanlığımızın Çorum'da özellikle ulaştırma alanında önemli yatırımları var

Mehmet Cahit Turhan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.03.2020 08:15 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan koronavirüs açıklaması: Toplam vaka sayımız 18'dir
Koronavirüs vakası bulunmayan tek Avrupa ülkesi olan Karadağ, tedbir amaçlı OHAL ilan etti Almanya'daki camilerde cemaatle namaz kılınması, ikinci bir duyuruya kadar yasaklandı Son dakika: Koronavirüs salgını nedeniyle pavyon, diskotek, bar ve gece kulüplerinin faaliyetleri durduruldu

Son Dakika Haberleri
02:16 Ürdün'de ziyarete kapatılan hapishanedeki protestoda iki mahkum öldü
02:12 Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19'a sert önlemler
02:04 MANİSA Kardeşinin cinayetinden sorumlu tuttuğu kişiyi öldürdü
02:02 Bayraktar TB2 İHA'ların Ukrayna'da uçuş testleri yapıldı
02:00 İran'da 5,4 büyüklüğünde deprem

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.03.2020 02:23:19. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Turhan: "Bakanlığımızın Çorum'da özellikle ulaştırma alanında önemli yatırımları var" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]