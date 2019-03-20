Son Dakika Haberleri: Turhan: "Biz Her Bir Hizmeti Yerel Genel Ayrımı Yapmaksızın Ülkemizin Yarınlarına Yapılmış Yatırım...

Turhan: "Biz Her Bir Hizmeti Yerel Genel Ayrımı Yapmaksızın Ülkemizin Yarınlarına Yapılmış Yatırım...

1 saat önce

- Avrasya Hizmet Ödülleri Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan'ın konuşması ANKARA - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Avrasya Hizmet Ödülleri'ne katıldı.

- Avrasya Hizmet Ödülleri
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan'ın konuşması ANKARA - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Avrasya Hizmet Ödülleri'ne katıldı.
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»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.03.2019 09:56 Kaynak: AA

Mehmet Cahit Turhan, Avrasya, Güncel
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