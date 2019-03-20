Turhan: "Biz Her Bir Hizmeti Yerel Genel Ayrımı Yapmaksızın Ülkemizin Yarınlarına Yapılmış Yatırım...
1 saat önce
- Avrasya Hizmet Ödülleri Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan'ın konuşması ANKARA - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Avrasya Hizmet Ödülleri'ne katıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 20.03.2019 09:56 Kaynak: AA
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