Turhan: "Biz ülkemizi lojistik bir üst yapmak istiyoruz" - Son Dakika
Son Dakika Güncel Turhan: 'Biz ülkemizi lojistik bir üst yapmak istiyoruz' - Son Dakika

Turhan: "Biz ülkemizi lojistik bir üst yapmak istiyoruz"

6 saat önce

Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan'ın konuşması ANKARA - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'na konuk oldu.

Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan'ın konuşması ANKARA - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'na konuk oldu. (4)

Turhan: Biz ülkemizi lojistik bir üst yapmak istiyoruz

Mehmet Cahit Turhan, Anadolu Ajansı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.01.2020 11:36 Kaynak: AA
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