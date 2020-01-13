Turhan: "Boğazın sahillerinde kenarında yaşayan insanların hayatı risk altında" - Son Dakika
Son Dakika Güncel Turhan: 'Boğazın sahillerinde kenarında yaşayan insanların hayatı risk altında' - Son Dakika

Turhan: "Boğazın sahillerinde kenarında yaşayan insanların hayatı risk altında"

7 saat önce

Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan'ın konuşması ANKARA - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'na konuk oldu.

Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan'ın konuşması ANKARA - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'na konuk oldu. (1)

Turhan: Boğazın sahillerinde kenarında yaşayan insanların hayatı risk altında

Mehmet Cahit Turhan, Anadolu Ajansı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.01.2020 10:44 Kaynak: AA
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