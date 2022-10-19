İYİ Parti'ye katılan Turhan Çömez, "Bugün, Genel Başkan Sayın Meral Akşener tarafından başdanışmanlık görevine atandım. Benim için büyük onur" dedi.

Eski AKP Milletvekili Turhan Çömez İYİ Parti'ye katılmış, Çömez'in rozetini de İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin geçen haftaki grup toplantısında takmıştı.

Turhan Çömez, sosyal medya hesabında bugün yaptığı paylaşımda, Meral Akşener'in kendisini başdanışman olarak atadığını duyurdu. Çömez'in paylaşımı şöyle:

"Bugün, Genel Başkan Sayın Meral Akşener tarafından başdanışmanlık görevine atandım. Benim için büyük onur. Güveni için kendilerine, İYİ Parti yönetimine ve tüm İYİ Parti ailesine şükranlarımı sunuyorum."