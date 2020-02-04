Turhan: "Demir yolu sektörüne özel bir önem ve öncelik verdik" - Son Dakika
Son Dakika Güncel Turhan: 'Demir yolu sektörüne özel bir önem ve öncelik verdik' - Son Dakika

Turhan: "Demir yolu sektörüne özel bir önem ve öncelik verdik"

7 saat önce

2019 yılı değerlendirmesi ve 2020 yılı hedeflerine ilişkin basın toplantısı Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan'ın konuşması ANKARA - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, 2019 yılı değerlendirmesi ve 2020 yılı hedeflerine ilişkin basın toplantısı düzenledi.

2019 yılı değerlendirmesi ve 2020 yılı hedeflerine ilişkin basın toplantısı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan'ın konuşması ANKARA - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, 2019 yılı değerlendirmesi ve 2020 yılı hedeflerine ilişkin basın toplantısı düzenledi. (4)

Turhan: Demir yolu sektörüne özel bir önem ve öncelik verdik

Mehmet Cahit Turhan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.02.2020 10:58 Kaynak: AA
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