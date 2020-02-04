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Turhan: "Dün insanımız için hayal olan pek çok ulaşım ve bilişim hizmeti bugün hayatın vazgeçilmezi...
7 saat önce
2019 yılı değerlendirmesi ve 2020 yılı hedeflerine ilişkin basın toplantısı Katılımcılar Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan'ın konuşması ANKARA - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, 2019 yılı değerlendirmesi ve 2020 yılı hedeflerine ilişkin basın toplantısı düzenledi.
Haber Yayın Tarihi: 04.02.2020 10:54 Kaynak: AA
2019 yılı değerlendirmesi ve 2020 yılı hedeflerine ilişkin basın toplantısı
Katılımcılar
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan'ın konuşması ANKARA - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, 2019 yılı değerlendirmesi ve 2020 yılı hedeflerine ilişkin basın toplantısı düzenledi. (1)
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