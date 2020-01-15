Turhan: "Elektronik tebligat sistemi ile gecikmeler tarih olacak" - Son Dakika
Son Dakika Güncel Turhan: 'Elektronik tebligat sistemi ile gecikmeler tarih olacak' - Son Dakika

Turhan: "Elektronik tebligat sistemi ile gecikmeler tarih olacak"

6 saat önce

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, "Elektronik Tebligat Tanıtım Programı"na katıldı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, "Elektronik Tebligat Tanıtım Programı"na katıldı.

Turhan: Elektronik tebligat sistemi ile gecikmeler tarih olacak

Mehmet Cahit Turhan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.01.2020 11:02 Kaynak: AA
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