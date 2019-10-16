Hızlı trenin gelişi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan'ın engelli çocuklarla birlikte görüntüsü

Bakan Turhan'ın çocuklara bere ve atkı takması

Teşekkür belgesi takdimi

Hediye takdimi

Trene binilmesi

Bakan Turhan'ın tren içinde konuşması

Bakan Turhan'ın treni uğurlaması

Çocukların el sallaması

Bakan Turhan ve protokolün el sallaması ANKARA - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Ankara YHT Garı'nda, "Çocukları Dinleyelim Hayatlarını Değiştirelim Projesi" kapsamında aralarında yetişkin ve çoçukların olduğu 24 engelliyi YHT ile Eskişehir'e uğurladı.