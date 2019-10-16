Son Dakika Haberleri: Turhan: "Engelli vatandaşlarımızın elinde tutmaya devam edeceğiz"
Son Dakika Güncel Turhan: 'Engelli vatandaşlarımızın elinde tutmaya devam edeceğiz'

Turhan: "Engelli vatandaşlarımızın elinde tutmaya devam edeceğiz"

1 saat önce

Hızlı trenin gelişi Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan'ın engelli çocuklarla birlikte görüntüsü Bakan Turhan'ın çocuklara bere ve atkı takması Teşekkür belgesi takdimi Hediye takdimi Trene binilmesi Bakan Turhan'ın tren içinde konuşması Bakan Turhan'ın treni uğurlaması Çocukların el...

Hızlı trenin gelişi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan'ın engelli çocuklarla birlikte görüntüsü

Bakan Turhan'ın çocuklara bere ve atkı takması

Teşekkür belgesi takdimi

Hediye takdimi

Trene binilmesi

Bakan Turhan'ın tren içinde konuşması

Bakan Turhan'ın treni uğurlaması

Çocukların el sallaması

Bakan Turhan ve protokolün el sallaması ANKARA - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Ankara YHT Garı'nda, "Çocukları Dinleyelim Hayatlarını Değiştirelim Projesi" kapsamında aralarında yetişkin ve çoçukların olduğu 24 engelliyi YHT ile Eskişehir'e uğurladı.

Turhan: Engelli vatandaşlarımızın elinde tutmaya devam edeceğiz

Mehmet Cahit Turhan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 10:07 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Bahçeli'den çok konuşulacak sakal esprisi: Bir hafta da sakalımı konuşsunlar
Amerika'daki araştırmalar Trump'ın yeniden başkan seçileceğini gösteriyor İmamoğlu'ndan Taksim Meydanı açıklaması: 2020 yazında düzenleme çalışmaları başlayacak 144 yıllık rüya gerçek oluyor! Karadeniz'den Akdeniz'e ulaşım 6 saate inecek

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.10.2019 11:25:43. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Turhan: "Engelli vatandaşlarımızın elinde tutmaya devam edeceğiz"
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]