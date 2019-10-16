Turhan: "Engelli vatandaşlarımızın elinde tutmaya devam edeceğiz"
1 saat önce
Hızlı trenin gelişi Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan'ın engelli çocuklarla birlikte görüntüsü Bakan Turhan'ın çocuklara bere ve atkı takması Teşekkür belgesi takdimi Hediye takdimi Trene binilmesi Bakan Turhan'ın tren içinde konuşması Bakan Turhan'ın treni uğurlaması Çocukların el...
Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 10:07 Kaynak: AA
Hızlı trenin gelişi
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan'ın engelli çocuklarla birlikte görüntüsü
Bakan Turhan'ın çocuklara bere ve atkı takması
Teşekkür belgesi takdimi
Hediye takdimi
Trene binilmesi
Bakan Turhan'ın tren içinde konuşması
Bakan Turhan'ın treni uğurlaması
Çocukların el sallaması
Bakan Turhan ve protokolün el sallaması ANKARA - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Ankara YHT Garı'nda, "Çocukları Dinleyelim Hayatlarını Değiştirelim Projesi" kapsamında aralarında yetişkin ve çoçukların olduğu 24 engelliyi YHT ile Eskişehir'e uğurladı.
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