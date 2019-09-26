Son Dakika Haberleri: Turhan: "(Engelli vatandaşların hakları) Bu hakların sağlanması için Sayın Cumhurbaşkanımız büyük...
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Turhan: "(Engelli vatandaşların hakları) Bu hakların sağlanması için Sayın Cumhurbaşkanımız büyük...

2 gün önce

Türkiye'de Yolcu Taşımacılığı Hizmetlerinin Erişilebilirliği Çalıştayı Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un gelişi Çalıştaya katılanlardan görüntüler Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan'ın konuşması ANKARA - Ulaştırma...

Türkiye'de Yolcu Taşımacılığı Hizmetlerinin Erişilebilirliği Çalıştayı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un gelişi

Çalıştaya katılanlardan görüntüler

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan'ın konuşması ANKARA - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, "Türkiye'de Yolcu Taşımacılığı Hizmetlerinin Erişilebilirliği Çalıştayı"nın kapanışında konuştu. (1)

Turhan: (Engelli vatandaşların hakları) Bu hakların sağlanması için Sayın Cumhurbaşkanımız büyük...

Zehra Zümrüt Selçuk, Türkiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 03:02 Kaynak: AA
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