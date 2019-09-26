Türkiye'de Yolcu Taşımacılığı Hizmetlerinin Erişilebilirliği Çalıştayı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un gelişi

Çalıştaya katılanlardan görüntüler

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan'ın konuşması ANKARA - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, "Türkiye'de Yolcu Taşımacılığı Hizmetlerinin Erişilebilirliği Çalıştayı"nın kapanışında konuştu. (1)