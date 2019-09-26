Turhan: "(Engelli vatandaşların hakları) Bu hakların sağlanması için Sayın Cumhurbaşkanımız büyük...
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Türkiye'de Yolcu Taşımacılığı Hizmetlerinin Erişilebilirliği Çalıştayı Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un gelişi Çalıştaya katılanlardan görüntüler Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan'ın konuşması ANKARA - Ulaştırma...
Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 03:02 Kaynak: AA
Türkiye'de Yolcu Taşımacılığı Hizmetlerinin Erişilebilirliği Çalıştayı
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un gelişi
Çalıştaya katılanlardan görüntüler
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan'ın konuşması ANKARA - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, "Türkiye'de Yolcu Taşımacılığı Hizmetlerinin Erişilebilirliği Çalıştayı"nın kapanışında konuştu. (1)
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