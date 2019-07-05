Turhan: "Hatlarımızın geçtiği alanların ağaçlandırılmasına önem vermekteyiz "
45 dakika önce
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Türk Telekom "Tam O An" Fotoğraf Yarışması Ödül Töreni'ne katıldı.
Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 11:51 Kaynak: AA
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Türk Telekom
"Tam O An" Fotoğraf Yarışması Ödül Töreni'ne katıldı.
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