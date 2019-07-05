Son Dakika Haberleri: Turhan: "Hatlarımızın geçtiği alanların ağaçlandırılmasına önem vermekteyiz "
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Turhan: "Hatlarımızın geçtiği alanların ağaçlandırılmasına önem vermekteyiz "

45 dakika önce

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Türk Telekom "Tam O An" Fotoğraf Yarışması Ödül Töreni'ne katıldı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Türk Telekom "Tam O An" Fotoğraf Yarışması Ödül Töreni'ne katıldı.
Turhan: Hatlarımızın geçtiği alanların ağaçlandırılmasına önem vermekteyiz
Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 11:51 Kaynak: AA
ulaştırma ve altyapı bakanı, türk telekom, Güncel
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