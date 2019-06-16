Son Dakika Haberleri: Turhan: "Hedefimiz bu yıl sonunda test çalışmalarına başlamaktır"
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Turhan: "Hedefimiz bu yıl sonunda test çalışmalarına başlamaktır"

1 saat önce

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Küçük Çamlıca TV-Radyo Kulesi inşaatında yaptığı incelemelerin ardından açıklamalarda bulundu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Küçük Çamlıca TV-Radyo Kulesi inşaatında yaptığı incelemelerin ardından açıklamalarda bulundu.
Turhan: Hedefimiz bu yıl sonunda test çalışmalarına başlamaktır
Haber Yayın Tarihi : 16.06.2019 12:20 Kaynak: AA
TV, Çamlıca, Mehmet Cahit Turhan, Güncel
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