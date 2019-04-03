Turhan: "İstanbul Havalimanı'nın Türkiye'nin Milli Gelirinde Yaklaşık Yüzde 4 ile 5 Seviyesinde...
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, İstanbul Havalimanı'na taşınma sürecine ilişkin basın toplantısı düzenledi.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, İstanbul Havalimanı'na taşınma sürecine ilişkin basın toplantısı düzenledi.
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Haber Yayın Tarihi : 03.04.2019 12:46 Kaynak: AA
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