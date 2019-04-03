Son Dakika Haberleri: Turhan: "İstanbul Havalimanı'nın Türkiye'nin Milli Gelirinde Yaklaşık Yüzde 4 ile 5 Seviyesinde...

Turhan: "İstanbul Havalimanı'nın Türkiye'nin Milli Gelirinde Yaklaşık Yüzde 4 ile 5 Seviyesinde...

2 saat önce

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, İstanbul Havalimanı'na taşınma sürecine ilişkin basın toplantısı düzenledi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, İstanbul Havalimanı'na taşınma sürecine ilişkin basın toplantısı düzenledi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.04.2019 12:46 Kaynak: AA

Mehmet Cahit Turhan, İstanbul, Güncel
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