Turhan: İstanbul Havalimanı yolcu sayısında 30 milyona ulaştı
2 saat önce
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, İstanbul Havalimanı'nda bugün itibarıyla 30 milyon yolcu sayısına ulaşıldığını açıkladı.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, İstanbul Havalimanı'nda bugün itibarıyla 30 milyon yolcu sayısına ulaşıldığını açıkladı.
Haber Yayın Tarihi: 06.09.2019 12:14
İstanbul Havalimanı metro hattında delme işlemi tamamlandı Soylu'dan "İstanbul'a kayyum atanacak mı?" sorusuna yanıt: Pazar sabahı açıklayacağım İmamoğlu'ndan, Bakan Soylu'nun "kayyum" çıkışına yanıt: Polemiklerden nemalanmıyorum Yenikapı'daki lüks aracı kullandığı belirtilen CHP'li Aksu: Basın birimi gerekli açıklamayı yapar