Son Dakika Haberleri: Turhan: İstanbul Havalimanı yolcu sayısında 30 milyona ulaştı
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Turhan: İstanbul Havalimanı yolcu sayısında 30 milyona ulaştı

2 saat önce

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, İstanbul Havalimanı'nda bugün itibarıyla 30 milyon yolcu sayısına ulaşıldığını açıkladı.

Turhan: İstanbul Havalimanı yolcu sayısında 30 milyona ulaştı, System.String[]

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, İstanbul Havalimanı'nda bugün itibarıyla 30 milyon yolcu sayısına ulaşıldığını açıkladı.

Mehmet Cahit Turhan, İstanbul, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 06.09.2019 12:14 
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