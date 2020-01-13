Turhan: "Kanal İstanbul'un projelendirilmesinden sonra yapım maliyetini toplam 15 milyar dolar,... - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Turhan: 'Kanal İstanbul'un projelendirilmesinden sonra yapım maliyetini toplam 15 milyar dolar,... - Son Dakika Ekonomi

Turhan: "Kanal İstanbul'un projelendirilmesinden sonra yapım maliyetini toplam 15 milyar dolar,...

6 saat önce

Turhan: "Kanal İstanbul'un projelendirilmesinden sonra yapım maliyetini toplam 15 milyar dolar, inşaat maliyetini 10 milyar dolar olarak belirledik.

Turhan:

Turhan: "Kanal İstanbul'un projelendirilmesinden sonra yapım maliyetini toplam 15 milyar dolar, inşaat maliyetini 10 milyar dolar olarak belirledik."

İstanbul, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.01.2020 11:52 Kaynak: AA
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