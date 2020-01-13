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Turhan: "Kanal İstanbul'un projelendirilmesinden sonra yapım maliyetini toplam 15 milyar dolar,...
6 saat önce
Turhan: "Kanal İstanbul'un projelendirilmesinden sonra yapım maliyetini toplam 15 milyar dolar, inşaat maliyetini 10 milyar dolar olarak belirledik.
Haber Yayın Tarihi: 13.01.2020 11:52 Kaynak: AA
Turhan: "Kanal İstanbul'un projelendirilmesinden sonra yapım maliyetini toplam 15 milyar dolar, inşaat maliyetini 10 milyar dolar olarak belirledik."
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