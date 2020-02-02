Turhan: "Kanuni Bulvarı toplam 28 kilometre uzunluğunda bir proje" - Son Dakika
Son Dakika Güncel Turhan: 'Kanuni Bulvarı toplam 28 kilometre uzunluğunda bir proje' - Son Dakika

Turhan: "Kanuni Bulvarı toplam 28 kilometre uzunluğunda bir proje"

6 saat önce

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan'ın konuşması TRABZON - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan'ın konuşması TRABZON - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, gazetecilere açıklamalarda bulundu. (2)

Turhan: Kanuni Bulvarı toplam 28 kilometre uzunluğunda bir proje

Mehmet Cahit Turhan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.02.2020 03:48 Kaynak: AA
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