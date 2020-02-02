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Turhan: "Kanuni Bulvarı toplam 28 kilometre uzunluğunda bir proje"
6 saat önce
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan'ın konuşması TRABZON - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, gazetecilere açıklamalarda bulundu.
Haber Yayın Tarihi: 02.02.2020 03:48 Kaynak: AA
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan'ın konuşması TRABZON - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, gazetecilere açıklamalarda bulundu. (2)
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