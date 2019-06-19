Turhan: "Kocaeli'yi uluslararası ticaret merkezine dönüştürdük" - KOCAELİ
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, "Kocaeli'nin ulaşım ve erişim hizmetleri için 12 milyar 145 milyon liranın üzerinde yatırım yaptık. YİD kapsamında yapılan yatırımları da kattığımızda bu rakam 25 milyar 280 milyona çıkıyor.
Haber Yayın Tarihi : 19.06.2019 01:46 Kaynak: AA
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, " Kocaeli
'nin ulaşım ve erişim hizmetleri için 12 milyar 145 milyon liranın üzerinde yatırım yaptık. YİD kapsamında yapılan yatırımları da kattığımızda bu rakam 25 milyar 280 milyona çıkıyor. Bu yatırımlarla Kocaeli'yi ulaşım anlamında dünyaya entegre ettik ve tam anlamıyla uluslararası bir ticaret merkezine dönüştürdük." dedi. Kocaeli Sanayi Odası
(KSO) Meclis Toplantısı'nda konuşan Bakan Turhan, Avrupa
ile Orta Doğu
arasında geçiş koridoru üzerinde bulunan Kocaeli'nin, İstanbul
'a olan yakınlığıyla da büyük bir avantaja sahip şehir olduğunu, kentin İstanbul'dan sonra Türk imalat sanayi üretimine yaptığı yüzde 13'lük üretim katkısının bu durumu gözler önüne serdiğini söyledi.
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