Turhan: (Küçük Çamlıca TV-Radyo Kulesi) "İstanbul'un yeni turizm merkezlerinden biri haline gelecek"
1 saat önce
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Küçük Çamlıca TV-Radyo Kulesi inşaatında yaptığı incelemelerin ardından açıklamalarda bulundu.
Haber Yayın Tarihi : 16.06.2019 12:27 Kaynak: AA
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Küçük Çamlıca
TV-Radyo Kulesi inşaatında yaptığı incelemelerin ardından açıklamalarda bulundu.
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