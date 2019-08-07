Turhan: Kurban Bayramı için ulaşımda tüm önlemlerimizi aldık
1 saat önce
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Turhan, Kurban Bayramı tatili dolayısıyla milyonlarca vatandaşın yola çıkacağını anımsatarak, "Yollarda yaşanacak yoğunluk nedeniyle Bakanlık olarak kara, deniz, hava ve demir yollarında tüm önlemlerimizi aldık.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Turhan, Kurban Bayramı
tatili dolayısıyla milyonlarca vatandaşın yola çıkacağını anımsatarak, "Yollarda yaşanacak yoğunluk nedeniyle Bakanlık olarak kara, deniz, hava ve demir yollarında tüm önlemlerimizi aldık." dedi.
Haber Yayın Tarihi: 07.08.2019 11:29
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