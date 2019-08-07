Son Dakika Haberleri: Turhan: Kurban Bayramı için ulaşımda tüm önlemlerimizi aldık
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Turhan: Kurban Bayramı için ulaşımda tüm önlemlerimizi aldık

1 saat önce

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Turhan, Kurban Bayramı tatili dolayısıyla milyonlarca vatandaşın yola çıkacağını anımsatarak, "Yollarda yaşanacak yoğunluk nedeniyle Bakanlık olarak kara, deniz, hava ve demir yollarında tüm önlemlerimizi aldık.

Turhan: Kurban Bayramı için ulaşımda tüm önlemlerimizi aldık, System.String[]
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Turhan, Kurban Bayramı tatili dolayısıyla milyonlarca vatandaşın yola çıkacağını anımsatarak, "Yollarda yaşanacak yoğunluk nedeniyle Bakanlık olarak kara, deniz, hava ve demir yollarında tüm önlemlerimizi aldık." dedi.
Mehmet Cahit Turhan, Kurban Bayramı, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 07.08.2019 11:29 
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