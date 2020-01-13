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Turhan: "Kuzey Marmara Otoyolu 7. kesiminde Hasdal, Hadımköy, Başakşehir, Bahçeşehir, Esenyurt'u...
6 saat önce
Turhan: "Kuzey Marmara Otoyolu 7. kesiminde Hasdal, Hadımköy, Başakşehir, Bahçeşehir, Esenyurt'u bağlayacak yolun ihalesine önümüzdeki ay çıkacağız." Haber Yayın Tarihi: 13.01.2020 12:02 Kaynak: AA
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