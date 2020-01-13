Turhan: "Kuzey Marmara Otoyolu 7. kesiminde Hasdal, Hadımköy, Başakşehir, Bahçeşehir, Esenyurt'u... - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Turhan: 'Kuzey Marmara Otoyolu 7. kesiminde Hasdal, Hadımköy, Başakşehir, Bahçeşehir, Esenyurt'u... - Son Dakika Ekonomi

Turhan: "Kuzey Marmara Otoyolu 7. kesiminde Hasdal, Hadımköy, Başakşehir, Bahçeşehir, Esenyurt'u...

6 saat önce

Turhan: "Kuzey Marmara Otoyolu 7. kesiminde Hasdal, Hadımköy, Başakşehir, Bahçeşehir, Esenyurt'u bağlayacak yolun ihalesine önümüzdeki ay çıkacağız."

Turhan:

Turhan: "Kuzey Marmara Otoyolu 7. kesiminde Hasdal, Hadımköy, Başakşehir, Bahçeşehir, Esenyurt'u bağlayacak yolun ihalesine önümüzdeki ay çıkacağız."

Hadımköy, Esenyurt, Marmara, Hasdal, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.01.2020 12:02 Kaynak: AA
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