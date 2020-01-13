Turhan: "Otoyol standardındaki Kanal İstanbul'dan güvenli şekilde günde 185 gemi geçirebileceğiz. - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Turhan: 'Otoyol standardındaki Kanal İstanbul'dan güvenli şekilde günde 185 gemi geçirebileceğiz. - Son Dakika Ekonomi

Turhan: "Otoyol standardındaki Kanal İstanbul'dan güvenli şekilde günde 185 gemi geçirebileceğiz.

6 saat önce

Turhan: "Otoyol standardındaki Kanal İstanbul'dan güvenli şekilde günde 185 gemi geçirebileceğiz.

Turhan:

Turhan: "Otoyol standardındaki Kanal İstanbul'dan güvenli şekilde günde 185 gemi geçirebileceğiz. Şu anda Boğaz'dan 118-125 gemi geçirebiliyoruz."

İstanbul, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.01.2020 10:48 Kaynak: AA
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