Turhan: "Otoyol standardındaki Kanal İstanbul 'dan güvenli şekilde günde 185 gemi geçirebileceğiz. Şu anda Boğaz'dan 118-125 gemi geçirebiliyoruz."

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