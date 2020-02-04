Turhan: "Özel sektörün dinamizmini de hayata geçirdik " - Son Dakika
Son Dakika Güncel Turhan: 'Özel sektörün dinamizmini de hayata geçirdik ' - Son Dakika

Turhan: "Özel sektörün dinamizmini de hayata geçirdik "

6 saat önce

2019 yılı değerlendirmesi ve 2020 yılı hedeflerine ilişkin basın toplantısı Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan'ın konuşması ANKARA - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, 2019 yılı değerlendirmesi ve 2020 yılı hedeflerine ilişkin basın toplantısı düzenledi.

2019 yılı değerlendirmesi ve 2020 yılı hedeflerine ilişkin basın toplantısı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan'ın konuşması ANKARA - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, 2019 yılı değerlendirmesi ve 2020 yılı hedeflerine ilişkin basın toplantısı düzenledi. (2)

Turhan: Özel sektörün dinamizmini de hayata geçirdik

Mehmet Cahit Turhan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.02.2020 10:42 Kaynak: AA
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