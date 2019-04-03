Turhan: "Planlanan Taşınma Süreci 5 Nisan Gece 03.00'te Başlayacak ve 45 Saat Sürecek"
16 dakika önce
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, İstanbul Havalimanı'na taşınma sürecine ilişkin basın toplantısı düzenledi.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, İstanbul Havalimanı'na taşınma sürecine ilişkin basın toplantısı düzenledi.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 03.04.2019 12:32 Kaynak: AA
CHP, İl Seçim Kurulu'na "Oy Sayım Kararı Kaldırılsın" Başvurusu Yaptı
İşte İl İl TOKİ'nin 50 Bin Sosyal Konut Projesi İçin Kura Tarihleri
Son Dakika! Ekrem İmamoğlu: Mazbatamızı Talep Ediyorum
Ekrem İmamoğlu, Erdoğan'a 25 Yıl Önce Çekilen Fotoğrafı Gösterdi