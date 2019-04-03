Son Dakika Haberleri: Turhan: "Planlanan Taşınma Süreci 5 Nisan Gece 03.00'te Başlayacak ve 45 Saat Sürecek"

Turhan: "Planlanan Taşınma Süreci 5 Nisan Gece 03.00'te Başlayacak ve 45 Saat Sürecek"

16 dakika önce

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, İstanbul Havalimanı'na taşınma sürecine ilişkin basın toplantısı düzenledi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, İstanbul Havalimanı'na taşınma sürecine ilişkin basın toplantısı düzenledi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.04.2019 12:32 Kaynak: AA

İstanbul, Mehmet Cahit Turhan, Güncel
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